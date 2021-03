Rugby,Pro D 2 : Mont-de- Marsan terrrrrrrrrrrrrrrrrrrassé par Grenoble.

L’écart de moyens entre les deux clubs est monumental. Application, illustration sur le terrain. Les dauphinois prennent le bonus offensif. Les montois dans le désarroi.

Comment comparer ? Grenoble capitale des Alpes, agglomération de 17O OOO habitants, ville universitaire, patrimoniale et centre fameux de recherche scientifique et technologique. Le Moun, ses 35 OOO âmes, préfecture rurale, sa volonté de survivre encore dans l’élite professionnelle du rugby français. Deux clubs historiques de l’ovalie nationale mais qui sont à deux extrêmes. Le Football Club de Grenoble cette saison ce sont douze millions et demi dans la tirelire, deuxième budget de Pro D 2 après Nevers. Le Stade Montois un peu plus de six millions ! L’argent ne fait pas tout mais il fait souvent les équipes. Le groupe montois est très limité en volume. Grenoble est une armada. Une troupe de milieu de tableau de Top 14 quant à sa constitution et à son expérience ! Grenoble veut jouer au moins un quart à domicile, "les bruleurs de loup" étaient venus prendre du grain à Boniface. Ils ont fait récolte. Les montois espéraient creuser l‘écart avec les deux condamnés potentiels, Valence et Angoulême, qui vont venir à Boniface. Raté ! Les guêpes ce soir n'ont que des questions. Grenoble, depuis janvier a remporté sept de ses neuf rencontres. Et en rajoute une huitième. Le stade montois est toujours sur courant alternatif. Et des doutes plein les valises.

Genoble, au dessus du lot © Maxppp - Philippe Salvat

Il n’y a pas eu vraiment de match.

Juste cinq minutes. Et un essai, en contre, malin de Christophe Loustalot, le capitaine et demi de mêlée montois…essai invalidé justement. Pour hors-jeu. Le reste ? La grande supériorité dauphinoise. Le Football Club de Grenoble…une machine, tranquille, répétant des gammes, jouant simple, presque paisiblement, en attendant de faire briller son artillerie lourde et ses cavaleurs, Masilevu, Tupuola, Capuozzo. Ange Capuozzo, gamin isérois de vingt et un ans, arrière de soixante-huit kilos. Brilant, très brillant ! Les montois n’ont jamais rien pu faire. Hormis une générosité sans faille en défense, ils ont subi par manque de rapidité, d’intensité, d’engagement offensif. De potentiel. Une équipe dépassée et sans capacité de révolte. Atone. Incapable de hisser son jeu à la hauteur de celui des grenoblois. Les mammouths alpins ont fait trembler le Moun. Le Stade Montois prend par ailleurs deux cartons jaunes sur impuissance. Les passes sont mal assurées, les rares tentatives, prévisibles, dominés,dominés, dominés, les jaune et noir constatent la différence. Rien n’y pouvait faire. L’écart de niveau était trop important.

Au classement les montois sont 14è, premier non reléguable. Prochaine rencontre, jeudi ,21h, réception de Valence Romans, match en retard, match de la mort entre deux mal classés