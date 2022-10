Rugby, Pro D 2. Mont-de-Marsan, une victoire dans la douleur

Soyaux n'est pas soyeux, Angoulême, pas tendre veut sa place à la dure

Se méfier des apparences. Toujours. Deux sorties lors du premier bloc pour les charentais, deux défaites, une, étriquée, 20-18, à Nevers, une lourde, 35-15 à Aix. 11è, Angoulême est dans le mou tout mou du ventre mou en débarquant en bord de Midouze. A deux longueurs du premier reléguable pour jouer à se faire peur, mais finalement aussi à seulement quatre longueurs des montois. Les soyeux violets de Soyaux qui ont peu bougé quant à leur effectif cet été sont menés par le diable basque Vincent Etcheto. Après un an de purgatoire en Nationale ils sont remontés, les charentais, avec envie affichée de rester en Pro D 2. Leur redémarrage est pourtant un poil soyeux mais laborieux. Succès d’un point face à Vannes sur leur pré de Chanzy en ouverture de saison, revers à Nevers, défaite à la casa face à Aurillac, raclée en Provence, petiote victoire dans leur stade face à Béziers lors de la dernière journée. C’est mou ! Certes. Cinquième plus mauvaise attaque du championnat, ils sont un peu mieux en défense, expression d’une équipe que l'on croit frileuse et attentiste en dépit de sa volonté, à l’insu de son plein gré. Angoulême, équipe vertueuse cependant , qui a des qualités et qui peut faire mal dès lors qu'on luil laisserait prendre le vent. Le groupe est globalement jeune avec seize espoirs, renfort possible pour une troupe menée entre autres par Patxi Bidart, talon bayonnais de vingt-trois ans passé par le Moun en 2020, l’ancien neuf dacquois Adrien Bau, Manu Saubusse, ex -montois, et les anciens aturins, l’ailier Marvin Lestremeau et le troisième ligne Hubert Texier. Lestremau, justement, il aura été intenable toute la partie.

Drôle de match, et opération portes ouvertes pour la défense montoise.

Le succès est né dans la douleur des montois qui s'imposent au final 34-26, trois essais à deux. Devant quasiment six mille spectateurs. Trois beaux essais, certes, par Lisena, Banos et De Nardi. Pépite de diamant que l'essai d'Alexandre le très rapide, sur une percée de Laousse après un relais saisissant de Jules Even, formidable et intenable le garçon tout au long de la partie. Mais les gascons ont manqué de cohérence, de rapidité, ont été à côté de la plaque parfois, et surtout ont gravement failli en défense, dans les plaquages, dans l’ardeur. Ils n’ont que peu souvent su emballer la rencontre. Une première mi- temps balbutiée, dés lancements inopérants, Mensa, pas dans son activité normale, le jeu trop prévisible des hommes de Milhet qui expriment comme une absence apathique. On s'interroge avant que de s'inquiéter. Un peu. Les essais font du bien. D'autant qu'ils sont l'œuvre de la jeunesse et de l'audace. Le Stade Montois doit tout autant sa victoire à ses marqueurs qu'en grande partie à la botte habile de son buteur, Yohan Laousse-Azpiazu, impeccable, comme dans le jeu, et à la force de son pack dominateur en mêlées fermées et qui a offert plusieurs pénalités cruciales et déterminantes à son tireur de patates. Angoulême qui repart à vide n'a pourtant pas failli. les charentais, joueurs endiable, auraient mérité légitimement un bonus offensif que leur buteur Jacob Botica manque de plus de cinquante mètres sur la sirène. Il y a du travail pour colmater les brèches montoises. Avant la sortie, jeudi à Rouen. Patrick Milhet, manager montois, pas content a donné rendez- vous à son groupe pour entrainement vif et séances de plaquages ce samedi matin dès potron- minet, à huit heures pétante sur le pré! Au classement Mont-de-Marsan est deuxième à égalité de points avec le leader Vannes. Rouen, prochain adversaire des rayés est 9è à cinq longueurs.