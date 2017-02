Rugby, Pro D 2 sur pause,Tyrosse contre les normands

La Pro d 2 est sur pause une semaine. A l’issue de cette interruption il restera 11 journées à disputer. Mont- de -Marsan occupe une précieuse 5è place, Dax est 11è, les deux clubs landais ont gagné le weekend dernier.

De son côté Tyrosse, en Fédérale Une, est toujours 3è et s’apprête ce dimanche à recevoir Rouen, dauphin du leader Oloron. Les tyrossais ne sont pas parvenus à s’imposer le weekend dernier à Langon au terme d’un match âpre. Les frères de la cote ont pourtant eu l’occasion en fin de partie de revenir aux points. Reste que Tyrosse est toujours 3è, en route pour les phases finales. A la condition toutefois de ne pas gâcher à domicile. Y compris face aux gros et c’est le cas avec Rouen qui débarque à la Fougère dimanche. Les normands, dauphins du leader béarnais, en 5 déplacements, se sont imposés trois fois hors de leurs bases. Tyrosse, pour marquer les esprits et prendre de la marge, Bagnère n’étant plus qu’à deux points.

La Pro D 2 respire et se repose. Avant que d’attaquer un bloc de 5 rencontres qui devrait s’avérer décisif.

L’heure des bilans mais aussi des derniers réglages avant le sprint final. Les deux clubs landais connaissent des bonheurs multiples et rien n’est dans le marbre encore. Si Dax et Mont- de- Marsan se sont imposés lors de la dernière journée leur situation est précaire. Mont- de- Marsan 5è est aujourd’hui qualifié et sort d'un gros match face à Montauban candidat lui aussi aux demi-finales. Avec 4 longueurs d’avance sur son poursuivant immédiat, Biarritz, et 4 points de retard seulement sur Agen, dauphin du leader Oyonnax. Yannick Agrech entraineur de la mêlée montoise

Dax est 11è et effectue grimpette sympathique et constante. Les dacquois sont allés chercher à Vannes leur 2è succès à l’extérieur depuis leur victoire à Perpignan du début septembre. L’USD désormais 11 points devant leur premier reléguable Albi. Jérôme Daret directeur sportif dacquois

La prochaine journée, le 10 février, Mont -de- Marsan effectuera sortie importante à Carcassonne, actuel 7è, et Dax recevra Narbonne 12è à deux longueurs.