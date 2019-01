Rugby - Pro D2 : deuxième sommet en une semaine pour l'Aviron Bayonnais face à Oyonnax

Biarritz, France

C'est un match quatre étoiles entre Bayonne - 3e du championnat - et Oyonnax, dauphin de cette Pro D2. Une semaine après un chaud déplacement à Nevers dont ils sont revenus bredouilles, les basques remettent donc le couvert face à une des grosses cylindrées de ce championnat. Leur objectif est très clair: préserver leur invincibilité à Jean Dauger qui court depuis le début de cette saison.

En face d'eux, les Bayonnais retrouveront des joueurs de l'Ain particulièrement en forme en ce début d'année. Les hommes d'Adrien Buononato viennent d'enchaîner deux victoires consécutives à domicile face à Colomiers et Béziers et semblent désormais complètement relancés dans la course aux demies. Ils arrivent à Jean Dauger avec l'ambition de réaliser un 3/3 dans ce bloc de janvier. Cette opposition verra s'affronter la meilleure défense du championnat : Bayonne (303 points encaissés) et la meilleure attaque de Pro D2 : Oyonnax (485 points marqués).

Voici la composition pour le match de Jeudi à 20h45 contre Oyonnax. On compte sur notre public pour aider l'équipe à faire la différence.

Pour ce match, l'Aviron ne pourra pas compter sur son ouvreur Willie du Plessis, victime d’une commotion cérébrale la semaine dernière à Nevers. Tout comme son compatriote sud sud-africain, le 2ème ligne Armandt Koster.

> Bayonne / Oyonnax : une rencontre à suivre dès 20h15 en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque avec Thibault Vincent et Christian Bibal.