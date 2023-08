Rugby - Pro D2 - A Agen, le CA Brive débute sa "nouvelle aventure"

La date du vendredi 18 août était cochée depuis longtemps par les supporters, le staff ou les joueurs. La voilà arrivée comme une balle : le CAB reprend donc le chemin des terrains avec son premier match officiel au stade Armandie à 18 heures 30 contre le SU Agen pour le compte de la première journée de Pro D2.

La descente en deuxième division est désormais derrière. "C'est une nouvelle aventure" se réjouissait le pilier gauche Daniel Brennan, "avec une nouvelle équipe et beaucoup de nouvelles arrivées qui nous ont apporté beaucoup de fraîcheur." Il est vrai que les recrues, arrivées à l'intersaison, ont fait beaucoup de bien, comme on a pu le voir contre Biarritz ou encore plus à Biars-sur-Cère contre le Racing 92.

Brive annoncé favori cette saison...mais ne veut pas se prendre la tête

En tant que relegué de Top 14, Brive est déjà perçu comme favori pour remonter. Mais, les brivistes n'ont jamais souhaité se montrer arrogant, à l'heure de débuter la saison. "On va nous coller beaucoup d'étiquettes" réagit Patrice Collazo, le manager du CAB, "mais cela ne m'empêche pas de dormir. Si ça peut en soulager certains..." Une manière de ne pas se prendre la tête et de se concentrer sur le jeu à proposer face à une équipe d'Agen renouvelée. "Ils ont eu une intersaison un peu agitée, mais je pense que ça vous resserre un club un groupe....donc, ce qui nous attend, c'est un gros morceau".

Benjamin Lefranc comme une promesse

Pour les rugbyman de Brive, il y a donc de l'émulation et de l'excitation avant de participer à leur premier match de la saison : "On a hâte que ça commence" notait Julien Blanc, le briviste de retour au CAB cette année. "Dès qu'un championnat ou un match, on a l'objectif de gagner. Mais pour cela, il va falloir y aller par étapes, être bon sur les fondamentaux et mettre notre jeu en place. Mais on sait qu'il y aura une forte opposition" expliquait le demi-de-mêlée.

Pour cela, Patrice Collazo a déployé une composition avec de nombreux nouveaux joueurs , mais qui ont pu déjà se roder lors des matchs de préparation, à l'image de la paire de centre Johnson-Walisoliso. Avec l'absence de Rahboni Warren-Vosayaco, Ross Moriarty prend la place de numéro 8. Première titularisation et feuille de match pour le jeune Benjamin Lefranc, à l'aile.