Rugby - Pro D2 : après deux ans d'invincibilité à domicile le Biarritz Olympique craque face à Béziers

Coup d'arrêt pour le BO. Après deux victoires de rang et surtout 32 matches sans défaite à Aguilera les rouge et blanc se sont inclinés face à Béziers (21-23).

Ce devait être le match de la confirmation après une victoire acquise dans la douleur face à Carcassonne et un succès surprise dans l'Ain la semaine passée... il n'en a rien été. Dans des conditions climatiques difficiles : sous le crachin et dans un stade Aguilera balayé par les rafales de vent, Biarritz a encaissé sa première défaite à la maison depuis plus de deux ans. Les Biarrots se sont inclinés ce vendredi soir face à Béziers : 23 à 21.

Les rouge et blanc ont été brouillons dans le premier acte. Maladroits dans les moments décisifs et malmenés en mêlée en fin e match. Malgré ces scories, ils menaient (21-16) jusqu'à une minute de la fin. Mais ça c'était avant que les Biterrois - vaillants et ô combien solidaires - ne marquent, à l'ultime seconde de jeu (Desroches). Un essai. Un véritable coup de massue pour le BO qui était sur le point de se rapprocher un peu plus du record d'invincibilité détenu par Aurillac en Pro D2 (35 rencontres). Biarritz peut se mordre les doigts de ne pas avoir tué le match plus tôt.

Les réactions d'après-match :

Grâce à cet exploit, Béziers entre dans le top 5. Biarritz prend un point de bonus défensif. Maigre consolation. Le BO stagne à la 9e place du classement avec 3 points de retard sur le premier barragiste. Le reste du bloc s'annonce déterminant pour le Biarritz Olympique qui se déplacera à Vannes vendredi prochain et recevra Mont de Marsan avant la trêve des confiseurs.