Rugby - Pro D2 : au bout du suspense, victoire bonifiée de Biarritz face à Massy

Biarritz, France

Il ne fallait pas partir avant la fin ce vendredi soir à Aguilera. Car les deux derniers essais biarrots, qui permettent au BO de signer une victoire à 5 points sont intervenus dans les 3 dernières minutes (Usarraga, Knight).

Si Biarritz est le roi du suspense, il n'est pas encore le roi de la maîtrise. D'abord parce qu'en début de rencontre et à la surprise générale, c'est Massy qui a inscrit le premier essai du match (Dumas). A force d'abnégation, de patience et grâce à un gros boulot de ses avants - revanchards du match aller - le BO est ensuite revenu dans le match pour mener 17 à 7 à la mi-temps avec notamment à deux essais de Poï et Ravuetaki.

Mais les Biarrots ont été trop maladroits et trop défaillants en touche (6 ballons perdus) pour que le deuxième acte ne soit qu'un long fleuve tranquille. En face, Massy, lanterne rouge, plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, a opposé une belle résistance, essayant jusqu'au bout d'aller chercher un bonus défensif.

Les réactions d'après-match :

Maxime Lucu

Matthew Clarkin

Grâce à cette victoire bonifiée, le BO recolle au wagon de tête. Ce matin, Biarritz est 7e avec seulement 3 petits points de retard sur Béziers, premier qualifiable. Vendredi prochain pour le dernier match de ce premier bloc de l'année, les Biarrots se déplaceront à Bourg-en-Bresse (20h).