Rugby | Pro D2 : Bayonne-Montauban ne se jouera pas ce vendredi soir

Les intempéries qui touchent Bayonne et le Pays basque depuis jeudi ont forcé les autorités à reporter le match. La présidence de l'Aviron Bayonnais annonce que des pistes sont explorées pour disputer la rencontre ce week-end.

Le stade Jean-Dauger à Bayonne sous la pluie et les eaux

À cause des intempéries qui touchent Bayonne depuis jeudi 9 décembre, un arrêté préfectoral annule et reporte le match prévu vendredi 10 décembre à Jean-Dauger, entre Bayonne et Montauban, pour la 14e journée de Pro D2.

Contactée par France Bleu Pays Basque, la présidence confirme, qu'en accord avec la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la mairie de Bayonne, le match ne se jouera pas ce vendredi soir. Des discussions sont en cours avec la Ligue nationale de rugby (LNR) pour définir une date ultérieure.

plus d'informations à suivre...

Le siège de l'Aviron omnisports inondé ce vendredi 10 décembre. © Radio France - Thibault Vincent