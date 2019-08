Rugby - Pro D2 : Béziers à Perpignan, pour un derby bouillant en ouverture du championnat

Béziers, France

Quoi de mieux qu'un derby de la Méditerranée, pour lancer la saison de Pro D2 ? Dans un stade Aimé-Giral à guichets fermés, ce jeudi (20h45), l'AS Béziers s'en va défier l'USAP, tout juste relégué. Un choc bouillant, entre deux formations historiques du rugby français.

D'un côté, une équipe qui a souffert ces derniers mois, avec 24 défaites pour seulement deux succès dans l'élite. Les Catalans, dont l'effectif n'a que très peu bougé, chercheront donc à retrouver rapidement de la confiance et à marquer les esprits d'entrée de jeu.

De l'autre côté, une écurie biterroise candidate au haut de tableau, sans pour autant l'afficher clairement. Auteurs d'une belle première partie de saison, lors de l'exercice précédent, les héraultais étaient restés devant la porte des barrages, à l'issue d'une ultime défaite contre Bourg-en-Bresse.

Places aux jeunes !

Désormais dirigés par David Aucagne, promu manager sportif après le départ à Lyon de David Gérard, les rugbymen biterrois seront aussi sous les ordres de Gabriel Bocca, responsable des avants, et de Sébastien Logerot, chez les trois-quart. Considérablement remodelé, l'effectif affiche un nouveau visage. Au total : 13 départs et six arrivées, sans compter la dizaine de jeunes sur laquelle ont aussi choisi de miser les dirigeants.

Parti à Perpignan, le 10 Thibault Suchier retrouvera ses anciens partenaires, ce jeudi. En même temps que lui, Jordan Puletua (Agen), Reda Wardi (Stade Rochelais) et Thomas Hoarau (Toulon), ont eux aussi fait leurs valises. Cependant, si les pertes sont majeures, les arrivées ne sont pas négligeables. Parmi elles : le demi d'ouverture Adrien Latorre (Grenoble), l'ailier Uwa Tawalo (Biarritz), mais également le retour du demi de mêlée Thibault Bisman (Albi), ou encore la signature du centre/ailier sud-africain Jeff Williams (Stade Rodez Aveyron). A noter enfin, l'arrivée de deux jeunes piliers : Yannick Arroyo (MHR), en prêt, et du géorgien Zhorzhi Saldadze (RC Aia Kutaisi).

L'ASBH pourra aussi compter sur plusieurs cadres, notamment son capitaine expérimenté Jonathan Best, son capitaine adjoint Jean-Baptiste Barrère ou encore l'irlandais Jamie Hagan. Annoncé partant, au cours de l'été, ce dernier a finalement rempilé pour une quatrième saison.