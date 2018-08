Biarritz se déplace à Montauban ce jeudi soir en ouverture de la 2ème journée de Pro D2. Une belle affiche entre deux prétendants à la montée. Si le BO l'a emporté vendredi dernier face à Nevers, pour son match inaugural, la tâche sera bien plus difficile contre les tarn-et-garonnais.

Biarritz, France

Le Biarritz Olympique n'a plus gagné à Montauban depuis huit rencontres. Quatorze années de disette dans la cuvette de Sapiac. Alors pour stopper cette spirale négative et éviter qu'elle ne devienne une malédiction le BO va devoir réagir ce jeudi soir. Prouver qu'il peut rivaliser cette saison sur la pelouse des meilleurs, exister chez les cadors.

Cela n'avait pas été le cas lors de l'exercice passé avec de lourds revers notamment à Perpignan, Mont de Marsan... et Montauban. Une défaite 40 à 23 au creux de l'hiver. Ces mauvais résultats à l'extérieur avaient plombé la saison des rouge et blanc pourtant intraitables à domicile avec 100% de victoires à Aguilera. Ces points laissés en route ne leur avaient pas permis de se qualifier directement en demi-finales ou d'obtenir un barrage à la maison.

Extrait de l'interview de Jack Isaac, manager du BO avant la rencontre face à Montauban. Copier

Si le Biarritz Olympique l'emporte ce jeudi soir à Sapiac ce sera aussi une excellente opération comptable avant de recevoir deux fois à Aguilera pour terminer ce premier bloc du championnat de Pro D2. Brive - qui descend de Top 14 - débarquera jeudi prochain et le promu, Bourg-en-Bresse, la semaine suivante.

A noter que le XV biarrot qui se présentera à Sapiac sera bien différent de celui aligné la semaine dernière face à Nevers. Avec six changements dans l'équipe qui débutera. On aura d'ailleurs l'occasion de voir de nouveaux visages puisque les recrues : Millar,Ravuetaki et Lazzarotto débuteront cette rencontre.

Montauban⚡ #Biarritz

Retrouvez la composition de notre équipe pour la deuxième journée de Pro D2.

Tous derrière notre équipe pour ce déplacement !

Aupa BO 🔴⚪ pic.twitter.com/gifh3hfvKb — Biarritz Olympique (@BOPBweb) August 22, 2018

[Composition]



🔊 Second round !!!



Découvrez le XV de départ qui débutera demain contre Biarritz !



🏉 Coup d'envoi à 20h45 !



Vous pourrez suivre le match sur notre Twitter ➡️ https://t.co/zMIRUp6HDf#AllezSapiac#USMBOPB#ProD2pic.twitter.com/zBgO2hMx9q — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) August 22, 2018