Rugby - Pro D2 : Biarritz accueille Massy pour effacer la déconvenue du match aller

Biarritz, France

C'est un match à oublier qui est encore pourtant dans toutes les têtes. Le 26 octobre dernier, le BO a sombré sur la pelouse de Jules-Ladoumègue (29-20) face à Massy, au terme de ce qui est jusque-là la plus triste et la moins aboutie de ses prestations cette saison. Le pack biarrot avait notamment été mis à mal sur les ballons portés adverses qui semblaient inarrêtables ce soir-là. Les rouges et blanc ont donc une revanche à prendre ce vendredi soir. Les leviers de motivations sont tout trouvés.

Aujourd'hui, les hommes de Didier Faugeron sont lanterne rouge. Ils ont pris un gros coup sur la tête vendredi dernier en perdant à domicile face à Bourg en Bresse, un concurrent direct au maintien. Le club de l'Essone a désormais 10 points de retard sur le premier non relégable Montauban. Mais attention, car les franciliens sont cette saison plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile : ils ont gagné à Aix en Provence, obtenu un nul à Soyaux-Angoulême et perdu de peu à Montauban, Bourg en Bresse et Carcassonne. Matthew Clarkin a conscience de la dangerosité de cette équipe : "On est loin d'être dans une situation où on peut prendre qui que ce soit de haut, de penser qu'on peut se relâcher donc je ne suis pas trop inquiets"

Pour ce match, le staff du BO a procédé a 4 changements dans le XV de départ, par rapport à l'équipe alignée la semaine dernière à Brive. Nabou prend la place d'Hewitt en deuxième ligne. Manu est titularisé en lieu et place de Girlando en 3e ligne. A la charnière Doubrère sera associé Maxime Lucu, qui débutera à l'ouverture. Enfin sur l'aile Ravuetaki prendra la place de Tawalo.

> Biarritz/Massy : une rencontre à suivre dès 19h30 ce vendredi soir sur France Bleu Pays Basque avec Amaia Cazenave, Christian Bibal et Paul Couet-Lannes, ex arrière du BO, désormais à l'AORC.