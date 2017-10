Biarritz l'emporte péniblement face à Dax

Après le derby basque, le Biarritz Olympique s'est octroyé ce vendredi soir le derby basco-landais face à Dax. Un succès étriqué d'un petit point 23-22.

Jusqu'au coup de sifflet final le public d'Aguilera a tremblé. Les Biarrots ont été mis en difficulté par une équipe de Dax très joueuse et très agressive en défense. Ils n'ont pas réussi à tenir le ballon pour développer leur jeu et ont été inspirés... seulement par à-coups. Ce BO à réaction a été sauvé, une nouvelle fois par sa solidarité et sa défense hermétique. A noter aussi que du côté de la discipline (tant pointée du doigt depuis le début de la saison) ça va mieux, puisque les Biarrots n'ont plus pris de carton depuis 3 rencontres.

Grâce à ce succès contre Dax, Biarritz enchaîne une 3ème victoire consécutive et ne tombe pas dans le piège "du match d'après". Le derby basque est digéré.

"Des matches comme çà on les perdait avant" Maxime Lucu Copier

"Les semaines après le derby sont souvent les plus dures" Jack Isaac. Copier

Au classement Biarritz grappille deux petites places : le BO désormais est au pied du podium, 4ème avec 25 points.

Pas le temps de tergiverser pour le Biarritz Olympique qui sera dès jeudi soir sur le pont avec un gros déplacement chez le leader Grenoble (20h45).