Rugby - Pro D2 : Biarritz cale face à Brive

Par Amaia Cazenave, France Bleu Pays Basque

Biarritz et Brive se sont quittés dos-à-dos ce jeudi soir, en ouverture de la 3ème journée de Pro D2. Au terme d'un match spectaculaire et très engagé, Biarrots et Brivistes n'ont pas réussi à se départager : score final 33 partout.