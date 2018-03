Colomiers, France

C'est un impair dans la course à la 4ème place synonyme de barrage à domicile : hier soir le BO s'est incliné 22 à 17 à Colomiers. Biarritz ramène quand même un point de bonus défensif qui récompense une grosse dernière demi-heure.

Cette défaite laisse beaucoup de regrets à des biarrots transparents en première mi-temps : trop indisciplinés (avec deux cartons jaune contre eux : Levi, Dubarry) et en manque de réussite offensive, ils ont été menés jusqu'à 22-0, avant de remonter la pente à partir de la 50ème minute de jeu (essais de Manu et Delai). Malheureusement, le réveil a sonné trop tard.

Ce retard à l'allumage, ces petites scories ne sont pas dues au hasard, selon Gonzalo Quesada. Ce vendredi soir, le manager du BO est sorti de sa réserve pour défendre ses joueurs, expliquer que l'atmosphère autour du club depuis quelques semaines est bien pesante pour le groupe. Le BO semble en effet gangréné par des luttes de pouvoir internes entre actionnaires qui dirigent le club. Un sentiment partagé par les joueurs et notamment Maxime Lucu.

Les déclarations :

Grâce à ce point de bonus obtenu à Colomiers, le BO est 5ème du classement provisoirement qualifié pour les barrages mais la 4ème place synonyme d'un barrage à domicile s'annonce de plus en plus compliquée à aller chercher. Elle est actuellement occupée par Mont de Marsan, qui compte 3 unités de plus et surtout un match en moins que les landais joueront ce dimanche à Bayonne (en direct et en intégralité dès 13h45 sur France Bleu Pays Basque).

