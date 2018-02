Mont-de-Marsan, France

Biarritz était venu dans les Landes avec l'intention de mettre fin à l'invincibilité montoise à domicile. C'est loupé. Mont de Marsan a enchaîné ce jeudi soir une 12ème victoire de rang sur sa pelouse. La 9ème, déjà avec bonus offensif. En face, le BO n'a pu que subir la loi des jaune et noir et leur froid réalise.

Le Biarritz Olympique, totalement étouffé par une défense montoise très agressive n'a jamais su trouver de solution. Un BO dépassé, déboussolé qui s'est aussi montré trop indiscipliné dans ce match pour espérer quoique ce soit. Avec deux cartons jaune en 2ème mi-temps difficile de rivaliser avec une équipe en pleine réussite qui a concrétisé à peu près tout ce qu'elle a entreprit ce jeudi soir.

Cette défaite à zéro point stoppe la dynamique du BO, toujours 5ème avant les autres matches de cette 24ème journée de Pro D2 qui se déroulent ce vendredi, mais désormais à 10 points du podium et sous la menace de Béziers et Colomiers respectivement 6èmes et 7èmes qui s'affrontent ce dimanche.

Alban Placines, un capitaine déçu mais qui croit en la réaction de ses joueurs dès la semaine prochaine contre Vannes © Radio France - Amaia Cazenave

