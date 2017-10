Rugby - Pro D2 : Biarritz l'emporte péniblement face à Dax

Après le derby basque, le Biarritz Olympique s'est octroyé ce vendredi soir le derby basco-landais face à Dax. Un succès étriqué d'un petit point 23-22.

Jusqu'au coup de sifflet final le public d'Aguilera a tremblé. Les Biarrots ont été mis en difficulté par une équipe de Dax très joueuse et très agressive en défense. Ils n'ont pas réussi à tenir le ballon pour développer leur jeu et ont été inspirés... seulement par à-coups. Ce BO à réaction a été sauvé, une nouvelle fois par sa solidarité et sa défense hermétique. A noter aussi que du côté de la discipline (tant pointée du doigt depuis le début de la saison) ça va mieux, puisque les Biarrots n'ont plus pris de carton depuis 3 rencontres.

Des matches comme ça, on les perdait avant" Maxime Lucu

Grâce à ce succès contre Dax, Biarritz enchaîne une 3ème victoire consécutive et ne tombe pas dans le piège "du match d'après". Le derby basque est digéré. "Après Bayonne, tout le monde nous adulait, nous disait que c'était énorme, nous les premiers" explique le demi de mêlée Maxime Lucu. "Mais on avait mis en garde après la conférence de presse d'après-match qu'on allait confirmer que si on gagnait contre Dax. Ça a été dur. C'est des points qui vont compter jusqu'à la fin. Des matches comme ça, on les perdait avant. Et aujourd'hui, on a été chercher cette victoire. Notre état d'esprit a été remarquable et il faut retenir ça."

Analyse partagée par Jack Isaac, l'entraîneur des arrières : "Les semaines après le derby, ce sont les plus dures. On met tellement de travail.. c'est tellement intense. Mais si on continue de travailler, il y a peut-être un petit relâchement. On est capable de faire mieux que ça."

Au classement Biarritz grappille deux petites places : le BO désormais est au pied du podium, 4ème avec 25 points.

Pas le temps de tergiverser pour le Biarritz Olympique qui sera dès jeudi soir sur le pont avec un gros déplacement chez le leader Grenoble (20h45).