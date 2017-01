Rugby - Pro D2 : Biarritz se donne le droit de rêver

En ouverture de la 18e journée de Pro D2, les Biarrots se sont offert le leader du championnat, Agen. Une victoire 20 à 17 qui leur permet de se rapprocher des premières places et d'entretenir un espoir de qualification.

L'hiver certains hibernent, le Biarritz Olympique lui se révèle! Contre Agen, leader de ce championnat de Pro D2, les Biarrots ont signé leur sixième victoire en sept rencontres (20-17). Un rythme effréné, qui leur offre la possibilité d'entrevoir un printemps heureux au parfum de phases finales.

On savoure avec vous cette victoire face au leader du championnat !

Merci à tous nos supporters, on continue !

Aupa BO !!!👍💪 pic.twitter.com/gW89MuMLB2 — Biarritz Olympique (@BOPBweb) January 19, 2017

Le BO a construit sa victoire dans le premier acte, profitant de l'indiscipline et des maladresses en touche des visiteurs. En seconde mi-temps, même bousculés les joueurs biarrots ont réussi à conserver leur avantage grâce à une défense solide et une solidarité sans faille.

En revanche, on peut regretter l'ambiance électrique qui a régné autour de ce match et les mauvais gestes vus de part et d'autre : si à l'automne, à Armandie, on avait eu droit à une pluie de cartons avec sept biscottes distribuées, la rencontre d'hier a été tout aussi tendue avec six cartons : deux jaunes et un rouge de chaque côté pour un échange de coups.

Les Biarrots tenteront de terminer ce bloc invaincus en allant chercher une quatrième victoire d’affilée sur le terrain d'Angoulême. Match à suivre jeudi 26 janvier 2017 dès 20h30 sur France Bleu Pays Basque.

