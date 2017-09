RUGBY - PRO D2 : Biarritz tombe à Vannes

Au bout du suspense, comme lors de son dernier déplacement à Angoulême, le BO a perdu à Vannes. Un revers 22 à 16 qui ne lui permet même pas de ramener un point de bonus défensif au Pays Basque. Après Bayonne, les bretons se sont offert le scalp de Biarritz.

Trois victoires et trois défaites. C'est ainsi que le BO termine son premier bloc de six matches dans ce championnat de Pro D2. Les Biarrots pour l'instant incapables de gagner à l'extérieur malgré des signes évidents de progression. Ce vendredi soir, ils ont subi la loi de Vannes. Les bretons encore une fois portés par leurs joueurs fidjiens ont fait une brillante entame qui les a mis à l'abri. Ils ont ensuite géré et ont surtout profité des failles biarrotes.

Une nouvelle fois c'est la discipline qui a fait défaut avec deux cartons jaune reçus hier soir ce qui fait déjà neuf depuis le début de la saison et sans compter les deux rouge dont le BO a aussi écopé. Gonzalo Quesada, le manager du Biarritz Olympique et Bertrand Guiry, son 3e ligne et capitaine contre Vannes ont bien conscience que ça ne peut pas durer.

"A 14 on laisse de l'énergie et en fin de match on est moins lucide" B.Guiry Copier

"Après un effort pareil ne pas prendre un point c'est terrible" Copier

Au terme de ce match apre et très engagé les Biarrots ne ramènent même pas un point de bonus défensif. Ils y ont cru jusqu'à la dernière seconde, avec un enchainement de mêlées et des temps de jeu à répétition sous les poteaux de Vannes mais sans succès.

Dans les autres rencontres de la soirée :

Angoulême a dominé Aurillac 25 à 10

Dax a battu Nevers 24 à 11

Le promu Massy s'est défait de Colomiers 18 à 11

Montauban a eu raison de Mont de Marasan 28 à 12

Et Narbonne s'est imposé contre Carcassonne 23 à 19

Le week-end prochain la Pro D2 fait relâche. Prochain match pour le Biarritz Olympique le dimanche 8 octobre contre Massy à Aguilera.