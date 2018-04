Et voilà la composition de nos #BOys face à @UsmSapiacRugby 🔥🔥🔥 Tous derrière notre équipe pour la 30ème et dernière journée de ProD2 ! On vous attend demain 14h30 à Aguiléra 👊💥 #BOUSM#AUPABOpic.twitter.com/9SiTnKqNaE