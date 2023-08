Rugby - Pro D2 - Brive de retour dans "la cuvette" de Sapiac, une première victoire à l'extérieur espérée

Le nouvel ouvreur Jackson Garden Bachop et son équipe espèrent l'emporter à Montauban

Pour son deuxième match à l'extérieur en Pro D2, Brive se déplace ce vendredi soir à Montauban, au stade de Sapiac. Les Montalbanais ont connu une saison difficile l'an dernier, en jouant pour le maintien en deuxième division. Mais, il serait fortement déconseillé, voir une grossière erreur de sous-estimer son adversaire.

"Montauban joue devant son public et a bien négocié son début de championnat" analyse Patrice Collazo, le manager briviste. "Ils ont battu Valence et ont été dans le match jusqu'à la 70e à Nevers, donc ça veut dire qu'ils ont évacué leur saison dernière, donc il faudra répondre présent dans l'attitude, dans l'engagement et dans la base du rugby."

Rester discipliné pour espérer gagner

Mais Brive semble aussi en début de saison avoir évacué le traumatisme de la descente. Avec deux prestations abouties, malgré une défaite à Agen, le CAB a su fait table rase du passé. Malgré tout, une grosse difficulté reste celle de la discipline, un mal certes récurrent mais qui a été virulent sur le début de ce championnat de Pro D2. "La semaine dernière, on a pris neuf pénalités dans les dix dernières minutes" explique Saïd Hirèche, "donc on doit s'appliquer là-dessus." L'apport de Maxime Chalon, ancien arbitre de Top 14 est précieux selon le capitaine.

5 changements dans le XV de départ

Car la volonté de Brive est de remporter le plus de matchs pour engranger le maximum de points. Ce match, avoue le manager du CAB, "c'est un match de milieu de bloc, après deux matchs sous de fortes températures, et après deux matchs amicaux. C'est une rencontre qui va donner beaucoup d'indications pour les deux prochaines."

Une rencontre pour laquelle Patrice Collazo a fait appel à des tauliers et à géré les blessures de Ross Moriarty (commotion) et Daniel Brennan (cheville). Vakhtang Abdaladze va donc prendre la pile gauche, et Retief Marais glissera en troisième ligne centre, ce qui permet à Saïd Hirèche de rentrer titulaire. Les lignes arrières ne bougent pas, à l'exception de Julien Blanc, auquel le staff a préféré le jeune Léo Carbonneau.