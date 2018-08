Brive-la-Gaillarde, France

Après deux mois de préparation estivale, deux matches amicaux (deux défaites), le CAB entame son exercice 2018-2019 en Pro D2 sur la pelouse de Bayonne samedi soir (20h45 sur France Bleu Limousin). Brive, une équipe "à battre" cette saison reconnait l'entraîneur des avants Didier Casadéi, qui avance un peu "tendu. On sera attendu, on a un statut de favori à assumer. Pas la peine de se cacher. A nous d'être bons pour montrer qu'on veut aller au bout", lâche le coach.

De nouvelles têtes

Le visage du CAB a changé cet été. Jérémy Davidson, arrivé d'Aurillac, a pris la tête de l'équipe. "C'est différent. On passe plus de temps au stade. Il y a beaucoup de rigueur. Je ne sais pas comment il va garder sa voix toute la saison parce qu'il crie beaucoup", rigole le deuxième ligne Damien Lagrange à propos de son coach. L'ailier Guillaume Namy lui apprécie la méthode : "Sur le jeu, il n'y a rien d'imposé, on décide sur le terrain. Il est toujours attentif à ce que disent les joueurs. Il discute énormément avec les gars."

Côté joueurs, le CAB a enregistré 18 départs cet été, pour 12 arrivées.

La dernière fois que Brive a joué en Pro D2

Le dernier match de Pro D2 disputé par Brive remonte au 19 mai 2013. C'était la finale d'accession au Top 14 remporté face à Pau au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. "Sans doute le plus beau souvenir de ma carrière. J'espère revivre ça", se souvient Guillaume Namy.

Nouvelle saison, nouvelle tenue

Qui dit nouvelle saison dit aussi nouveaux maillots. Le blanc et le noir seront bien sûr présents. Un maillot third sera également utilisé "pour un événement spécial" en cours de saison.

La préparation estivale

Brive a repris l'entraînement le 18 juin dernier. Deux mois de préparation avec un stage dans les Pyrénées puis deux matches amicaux. Deux défaites face à Mont-de-Marsan (14-0) puis face aux Irlandais du Connacht (33-24). "Ce qui fait chier c'est de perdre. On a eu des trous en touche. Il faut apprendre à gagner. On fait profil bas avant Bayonne", expliquait François Da Ros après le match face au Connacht à Pompadour.

L'effectif du CAB :

Talonneurs : Da Ros - Acquier - Jammes

Piliers : Asieshvili - Bamba - Johnston - Thomas - Goginava - Bekoshvili - Devisme - Chauvac

Deuxième ligne : Lagrange - Marais - Snyman - Uys - Lebas - Fourcade

Troisième ligne : Waqaniburotu - Marais - Hirèche - Hauman - Cerqueira - Fa'asoo - Narisia - Voisin - Giorgadze

Charnière : Marques - Ugalde - Olding - Delarue - Hervé - Lobzhanidze

Centre : Galala - Petre - Mignardi - Le Bourhis - Ramette

Aile : Namy - Romanet - Muller - Megdoud - Bikadua

Arrière : Laranjeira - Nacebe