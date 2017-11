RUGBY - PRO D2 : coup de froid pour le Biarritz Olympique à Aurillac

Une nouvelle fois, le Biarritz Olympique rentre de déplacement avec de gros regrets. Ce vendredi soir, le BO s'est incliné sur la sirène à Aurillac 25 à 23. Les Biarrots ramènent quand même un point de bonus défensif.

Comme à Angoulême et comme à Vannes, le Biarritz Olympique a failli s'imposer à l'extérieur. Mais comme en Bretagne et comme en Charente le BO s'est incliné. Une défaite dans des conditions dantesques au stade Jean Alric : dans le froid et sous une pluie qui n'a jamais cessée. Et surtout une défaite cruelle parce qu'elle s'est dessinée dans les derniers instants du match : Aurillac passant une ultime pénalité qui lui permettait de l'emporter sur la sirène.

Les Biarrots qui viraient en tête à la pause (12-20) ont totalement sombré en deuxième mi temps. Incapables de mettre la main sur le ballon, maladroits en touche. Ils ont aussi été trop pénalisés. Maigre consolation, ils reviennent quand même au Pays Basque avec un point de bonus défensif.

Les réactions d'après-match :

Gonzalo Quesada Copier

Yohann Artru Copier

Malgré cette défaite le Biarritz Olympique reste dans le Top 6. La semaine prochaine la Pro D2 fait relâche. Reprise le vendredi 23 novembre pour Biarritz contre Narbonne à Aguilera.