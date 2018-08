Mont-de-Marsan, France

Il s'agit du premier derby basco-landais de la saison de Pro D2 de rugby. Le Stade Montois affronte Bayonne dimanche au Pays Basque. Avant le coup d'envoi, il n'y a pas de jaloux : les Montois et les Bayonnais ont réussi leur entrée dans le championnat. Mont-de-Marsan a battu Massy 33/10 à domicile. L'Aviron Bayonnais s'est imposé contre Brive 30 à 17. Mais sur le papier, l'Aviron est plus fort. "Il fait partie des favoris pour la montée", admet Christophe Laussucq, l'entraîneur du Stade Montois qui attend surtout "un bon comportement" de ses joueurs pour ce premier déplacement. Loin de chez lui, le Stade Montois a perdu douze fois l'an dernier pendant la saison régulière, dont les quatre premiers matchs à l'extérieur.

"On s'est dit des choses"

Le succès de Mont-de-Marsan passe par plus de victoire chez les adversaires. "On s'est dit des choses par rapport à l'année dernière, raconte le deuxième ligne des Guêpes, Thibaud Rey, il faut être plus régulier à l'extérieur et plus performant. Son coéquipier, le pilier Walter Demaison abonde : "l'an dernier on a un peu pêché à l'extérieur pour être plus haut dans le classement."

"On a eu des entretiens individuels avec les coachs et c'est ce qui est ressorti chez chaque joueur", annonce le pilier du Stade Montois Walter Demaison

Les Montois veulent donc saisir l'occasion de se rendre à Bayonne pour montrer qu'il faudra compter sur eux pendant cette saison de Pro D2. "C'est forcément un match qu'on coche car c'est un derby, ajoute Thibaud Rey. On y va pour faire quelques chose".