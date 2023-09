Rugby - PRO D2 : face à Brive prendre déjà le bonus défensif, "je pense que ce serait bien"

Brive est sous pression et Dax n'a rien à perdre si ce n'est prendre une correction. Pour cette 6e journée de PRO D2, l'US Dax prend la direction de la Corrèze pour une opposition très déséquilibrée sur le papier. C'est du moins ce qu'on aurait écrit au début de saison, quand Dax, le promu au plus petit budget de la division, se demandait encore s'il avait le niveau de la PRO D2.

Brive sous pression

Mais au bout de cinq journées, ce sont les Dacquois qui occupent une place au classement plus avantageuse que les Brivistes. L'US Dax reste en effet sur trois matchs sans défaite (deux victoires et un nul) quand les Corréziens doivent digérer une claque reçue lors de la dernière journée contre l'étonnant Valence-Romans (45 à 10). Un contexte qui peut laisser entrevoir une victoire chez l'ogre briviste ? Un bonus défensif, ce serait déjà bien.

Mais c'est surtout le contexte actuel Corrézien qui va rendre les choses encore plus difficiles pour les Dacquois. Après la lourde défaite des Brivistes, il y a deux semaines dans la Drôme, leur président a posé un ultimatum aux joueurs et au staff (Dax a connu cette situation, il y a peu). Le patron du CAB a tapé du poing sur la table et exigé trois victoires sur ce bloc de trois matchs. Sinon ? Sinon, le staff dirigé par Patrice Collazo pourrait être sur siège éjectable.

Honnêtement, pour aller chercher une victoire, il faudrait un sacré exploit. Déjà, historiquement, on a remonté les archives jusqu'au début du professionnalisme dans le rugby. C'était en 1995. Depuis 28 ans, l'US Dax ne s'est jamais imposée à Brive. Sept matchs depuis 1995 au stade Amédée-Domenech pour autant de défaite.

Alors dans ces conditions, mission impossible d'aller gagner à Brive ? "Oui, surtout que là, ils sont sous pression", répond Jeff Dubois, le manager landais. "Ils ont pris 45 points à Valence-Romans, donc je pense que là, ils ont eu le temps de préparer notre match. Leur public va pousser derrière… cela va être un match costaud, intéressant", poursuit le technicien dacquois.

Une troisième ligne et un banc inédit

Un match "intéressant" dit l'entraineur de l'US Dax, notamment pour donner du temps jeu à une troisième ligne inédite. Si Jean-Baptiste Barrère est indéboulonnable en numéro 7, il sera accompagné pour la première fois par le Fidjien Nacika Ratu en 7 et au poste de numéro 8 par le retour de Paul Ausset.

Cela fait maintenant de longs mois que Paul Ausset n'avait plus joué. Après une énième commotion lors d'un entrainement en mai dernier, les médecins avaient demandé au joueur une longue pause. "Il se sent très bien", commente d'abord Jeff Dubois avant d'expliquer plus largement son choix : "On a Sam Wasley qui va arriver enfin (son visa est débloqué, il arrive ce vendredi, ndlr), Lemalu qui a signé donc c'est l'opportunité pour Paul Ausset de prendre un peu de temps de jeu et puis de continuer à mettre de la concurrence".

Mais c'est aussi un choix tactique après avoir étudié la touche corrézienne. Jeff Dubois aligne également Brice Ferrer en seconde ligne avec Joshua Furno : "On agrandit l'alignement, on met un peu plus de sauteur et on en garde sur le banc".

Pour la première fois de la saison, l'US Dax a choisi pour son banc de touche six avant et deux trois quart : "C'est la première fois pour tenir la cadence sur 80 minutes face à ces Brivistes qui sont relativement costauds. Il faut tenir l'engagement physique qu'ils vont nous imposer". De quoi tenter d'aller chercher ne serait ce qu'un point de bonus offensif ? "Un bonus défensif, je signe tout de suite ! Si on nous le donnait maintenant, on ne ferait même pas le déplacement", plaisante un dirigeant dacquois

Le coup d'envoi de ce CA Brive /US Dax est à 19h45, à suivre en direct sur France Bleu Gascogne.