Rugby - Pro D2 : l'US Carcassonne va-t-elle se maintenir ?

Pour Carcassonne, c'est pile ou face. Après avoir lutté pour les phases finales l'an passé, l'USC (15e) est engluée dans les tréfonds du classement de la Pro D2. Il ne reste plus qu'un match avant la fin de la saison régulière pour espérer se maintenir, mais les "Jaunes et Noirs" n'ont plus leur destin en main.

Soyaux-Angoulême doit s'incliner

Pour rester en pro D2, la première condition, c'est de gagner face à Provence Rugby (7e) ce vendredi soir à 21 heures, explique Robert Senesse, membre de l'amicale des anciens joueurs : "On doit prendre le bonus offensif, c'est-à-dire marquer trois essais contre Provence et en même temps, compter sur une défaite sans bonus de Soyaux-Angoulême sur la pelouse du leader Oyonnax. J'y crois, ils peuvent le faire."

Pour pousser derrière son équipe, installée en Pro D2 depuis 12 saisons, Carcassonne a mis tous les billets en vente au prix de cinq euros. Les 5.200 places en tribunes sont déjà parties et le club s'attend à voir au minimum 1.000 supporters supplémentaires massés contre les barrières du stade Albert-Domec en pesage. "C'est simple : si on gagne, on est pros. Si on perd, on est amateurs, tranche Nicolas Bonnefoy président des Ultras de Carcassonne. C'est l'histoire de notre club tout entier qui est remis en cause [...] Il faut que le stade soit un volcan, que ça explose."

La dernière du coprésident

La rencontre sera forcément chargée en émotion, d'autant que ce sera la dernière pour Frédéric Calamel en tant que coprésident. À la tête de l'USC depuis 20 ans, il cède la place à Benoît Mestre et espère partir l'esprit tranquille : "Quand j'ai pris Carcassonne, nous étions en Fédérale 3. [...] J'ai connu deux titres, trois montées et ce serait vraiment dommage de redescendre. J'ai le sang jaune et noir, il y a tellement d'enjeu pour le club que mon émotion personnelle et mon ressenti passe après."