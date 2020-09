Rugby Pro D2 : la Ligue Nationale de Rugby explique pourquoi elle reporte le match du Stade Montois

Jean- Robert Cazaux, le président montois, n’a pas pu être surpris de la décision de la Ligue dans la mesure où il est membre de l’autorité et à ce titre informé et même consulté pour toutes décisions concernant la LNR.

Quoiqu’il en soit, il est clair que la Ligue n’a fait qu’appliquer, c’est ce qu’elle explique, les dispositions de sa commission d’expertise du Covid 19. Comité constitué d’experts indépendants. Cette cellule de crise est habilitée à trancher. Ce qu’elle a fait.

Quatre suspicions trois jours avant le match, un manque de fiabilité des analyses qui se contredisent ensuite, le compte rendu du laboratoire dans le doute, on active donc le principe de précaution. Même si les joueurs re-testés ce jeudi après-midi se sont avérés négatifs dans la soirée. A la Ligue on fait valoir que le flou général quant à la situation appelle à la sécurité absolue et l’application ferme du règlement. Et le club est contraint de revenir à un volume d’entrainement réduit, pas plus de dix joueurs en même temps d’ici mercredi soir selon la procédure.