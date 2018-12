Rugby - Pro D2 : le Biarritz Olympique à la relance à Vannes

Biarritz, France

Dans ce dernier bloc avant les fêtes, avant la trêve des confiseurs, le Biarritz Olympique va voir du pays : après Oyonnax (844km), les joueurs seront à Vannes ce vendredi soir (658km). Deux des plus longs déplacements de la saison. Si le premier leur a réussi, quelle sera leur réaction à La Rabine, une semaine après leur désillusion à la maison face à Béziers? Une semaine après avoir perdu cette invincibilité qui durait depuis plus de deux ans à Aguilera. Le BO que l'on pensait enfin sur de bon rails après son succès à Oyonnax a rechuté.

La pelouse bretonne n'est pas forcément l'endroit le plus aisé pour se relancer car ses occupants vont avoir envie de bien faire devant leur public. L'objectif du RCV est très clair cette saison : faire partie du top 6, être parmi les barragistes. Pour l'instant, Vannes est 11e du championnat. Si le club n'a pas réussi à se hisser plus haut c'est en partie à cause de son irrégularité à domicile. Mais aussi à cause d'un mois de novembre catastrophique, où les vannetais ont enchaîné trois revers consécutifs face à Mont de Marsan, Montauban est Bayonne. Alors, après avoir enfin renoué avec la victoire à Aurillac, la semaine passée ils veulent confirmer.

Pour la 15ème journée de Championnat de ProD2, les #BOys du Biarritz Olympique Pays Basque se déplacent à Vannes pour y affronter le @RugbyClubVannes



Coup d’envoi vendredi 14 décembre à 20h00 au Stade de La Rabine !



Un maximun d'encouragements pour votre équipe !



AUPA BO 🔴⚪️ pic.twitter.com/j9cUaaB47D — Biarritz Olympique Pays Basque (@BOPBweb) December 13, 2018

Pour cette rencontre, le staff du Biarritz Olympique a décidé de procéder à cinq changements dans le XV de départ, par rapport à l'équipe qui avait débuté la semaine dernière contre Béziers. Toute la première ligne a été modifiée : Chambord sera entouré de Lourdelet et Tawake. En troisième ligne, Bertrand Guiry, titulaire, héritera du brassard de capitaine. Et Doubrère a été préféré à Lucu à la charnière.

#PROD2 | J15

► Voici les matches qui vous attendent ce week-end en PRO D2 !

Lequel n'allez-vous surtout pas manquer ? pic.twitter.com/crCEsv7Hjr — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) December 13, 2018