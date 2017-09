Rugby - Pro D2 : le Biarritz Olympique écarte Nevers sans briller

Le Biarritz Olympique a dominé Nevers ce vendredi soir à Aguilera 32 à 20. Avec cette victoire le BO enregistre son 3ème succès consécutif de la saison à domicile. La malédiction des promus s'est envolée.

Une victoire sans flamber, une victoire sans bonus offensif, mais une victoire quand même et c'est bien là l'essentiel. Ce vendredi soir contre Nevers, sous les bourrasques de pluie et dans les vents tourbillonnants, le BO a fait face pour finalement l'emporter 32 à 20.

Face à un promu accrocheur et rugueux, au jeu assez stéréotypé devant, Biarritz a fait une première mi temps en demi-teinte. Avant de prendre le large dans le second acte, notamment, une fois de plus, grâce à la botte de Pierre Bernard, auteur d'un 100% hier soir, et d'un Maxime Lucu très en jambes, qui a inscrit l'essai libérateur à l'heure de jeu.

Les réactions du senpertar et de son manager à la sortie des vestiaires :

Maxime Lucu, le demi de mêlée du BO. Copier

Gonzalo Quesada, le manager du Biarritz Olympique. Copier

Une belle victoire pour notre équipe ! Du jeu, un état d'esprit combatif et une hargne pour aller arracher encore quelques points !💪#BOUSONpic.twitter.com/MWtcGFw3ni — Biarritz Olympique (@BOPBweb) September 15, 2017

Dans les autres rencontres de cette soirée de vendredi, comptant pour la 5ème journée de Pro D2 :