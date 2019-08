Rugby - Pro D2 : le Biarritz Olympique l'a échappé belle face à Vannes (18-17)

Biarritz, France

Pendant 70 minutes le stade Aguilera a retenu son souffle. C'est long. Une éternité pour un cœur de supporter. Après un premier essai en contre de Vannes, dès la cinquième minute de jeu, inscrit par son ailier Kevin Bly, l'ancien joueur du Racing et de l'équipe de France à 7 a récidivé dans le deuxième acte. Deux essais sur des ballons perdus par le BO. Deux essais qui ont permis à Vannes de mener tout le match... jusqu'à 6 minutes du terme. C'est à ce moment là, que le nouvel ouvreur biarrot, ex-bayonnais Willie Duplessis, a décroché une merveilleuse diagonale au pied et envoyé Alexandre Nicoué dans l'en-but. Une réalisation suivie de la transformation de l'ouvreur sud africain, loin d'être évidente mais passée entre les perches. Il n'en fallait pas plus pour faire lever les bras au ciel à tout le public biarrot.

Willie Du Plessis un des artisans de la victoire biarrote ce vendredi soir © Radio France - Nicolas Mollo

Mais ces émotions de fin de rencontre ne doivent pas masquer une réalité beaucoup moins glorieuse. Ce match brouillon, sans saveur a été gangrené par l'indiscipline et les fautes de main à répétition des deux équipes. Sans parler des mêlées déjà nombreuses, souvent à refaire, avant que l'arbitre de la rencontre sévisse et sorte un carton de chaque côté (Millar, Pomponio). Une victoire donc oui, mais au bout de l'ennui. Basques et Bretons l'ont reconnu à la fin du match. Jean-Noël Spitzer, l’entraîneur du RCV affirmant même : " c'est un match très pauvre techniquement de la part des deux équipes quand on pense que ce sont des joueurs professionnels et qu'ils sont payés pour jouer là je me mets à la place des spectateurs".

Le Biarritz Olympique visiblement encore en rodage devra franchir un nouveau palier dès jeudi soir. En ouverture de la 3e journée de championnat de Pro D2, Biarritz se déplace à Nevers (20h45). Equipe qui n'a pas encore gagné de match cette saison.