Une nouvelle fois, en ce début de saison, le Biarritz Olympique a les honneurs du jeudi. Le BO affrontera Brive, ce jeudi soir (20h45) en ouverture de la 3ème journée de Pro D2. Des corréziens relégués de Top 14 cet été et qui ont bien du mal à lancer leur saison.

Biarritz, France

Après six ans passés dans l'élite du rugby français, le CA Brive a rechuté, relégué du Top 14 cet été. Pour l'instant, il a bien du mal à s'acclimater à cette division inférieure. Après une défaite inaugurale au stade Jean Dauger à Bayonne, les corréziens ont dû batailler pour venir à bout de Colomiers, la semaine passé, à domicile. En cause notamment : l'indiscipline puisqu'au cours des quatre-vingt minutes, les brivistes ont écopé de deux cartons jaunes. Pour ce match face au BO, Brive pourra en revanche s'appuyer sur une mêlée conquérante, son vrai point fort depuis le début de la saison. Un pack qui devra être la locomotive de toute une équipe qui n'a plus réussi à gagner depuis le printemps 2017.

Le BO va - lui - tenter de rester invaincu à Aguilera : Biarritz n'a plus perdu sur sa pelouse depuis 26 matches. Depuis le 4 novembre 2016... et ce tremblement de terre : la victoire du promu, Vannes au Pays Basque. Le staff a décidé de procéder à trois changements dans le XV de départ biarrot par rapport à l'équipe alignée jeudi dernier à Montauban. Blessé au genou et indisponible pendant deux mois, Lucas Peyresblanques sera remplacé par Clément Martinez au poste de talonneur. Felipe Manu sera titulaire en 3ème ligne à la place de Mathieu Hirigoyen. Enfin Jo Vacacegu est préféré à Sione Ravuetaki au centre.

Biarritz ⚡ Brive

Vous l'attendiez ? Voilà la composition de votre équipe pour la 3ème journée de Pro D2.

Un maximum d'encouragements pour vos joueurs !

AUPA BO 🔴⚪ pic.twitter.com/S2npwZY9Uo — Biarritz Olympique (@BOPBweb) August 29, 2018

Côté briviste, les entraîneurs ont décidé de faire tourner avec pas moins de 10 changements dans le XV qui débutera à Aguilera. A noter les premières titularisations en pro des jeunes Delarue et Bikadua. L'ancien bayonnais, Mathieu Ugalde sera sur le banc des remplaçants.

📋 Plusieurs changements dans le XV de départ et un banc de remplaçants expérimentés. 6 joueurs connaitront leur première titularisation sous les couleurs brivistes dont D. Delarue et K. Bikadua issus du Centre de Formation.#BOCAB#WEARECAB

👉 https://t.co/3pb1blNB5dpic.twitter.com/FusVUEulfr — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) August 29, 2018

Au programme des autres matches de cette 3ème journée de Pro D2 :

Le programme de la 3ème journée de #ProD2 ! pic.twitter.com/AKc1nwXkWu — Actus ProD2 (@ActusProD2) August 29, 2018