Rugby - Pro D2 : coup de menhir à Vannes pour le Biarritz Olympique

Le Biarritz Olympique termine sa phase aller par une défaite à Vannes, ce vendredi soir (37-23). Il s'agit du deuxième revers consécutif pour les rouge et blanc. Ça ne leur était encore jamais arrivé cette saison.

Charles Gimenez et ses coéquipiers se sont épuisé face à une solide défense bretonne

Vannes, France

Le Biarritz Olympique a pris un sacré coup de froid ce vendredi soir à Vannes. Dans un stade de La Rabine, plein à craquer, devant plus de 8 500 spectateurs mais dans une atmosphère glaciale avec deux petits degrés au thermomètre, les Biarrots se sont inclinés 37 à 23. Un score qui s'est considérablement alourdi en fin de rencontre. Mais les hôtes du soir n'ont pas empoché le bonus offensif.

Une conquête défaillante et un manque cruel d'efficacité dans les 22 mètres adverses expliquent en partie ce nouvel échec. Le BO a aussi été particulièrement maladroit en touche, laissant échapper de précieuses munitions notamment dans le premier acte. Malgré ces imperfections les Biarrots sont revenus dans le match, réussissant à passer devant en tout début de seconde mi-temps grâce à un essai d'Ilian Perraux, repositionné au centre depuis trois matches et qui a inscrit ce vendredi soir son 3e essai de la saison. Mais la fin de la rencontre a été à sens unique : malmené en mêlée fermée Biarritz a été pénalisé et a encaissé deux essais bretons.

Les Biarrots vont devoir relever la tête dès jeudi soir face à Mont de Marsan © Maxppp - Pascal Robert

Il s'agit de la deuxième défaite de rang pour Biarritz. C'est inédit cette saison. Le BO repart donc de Vannes sans aucun point mais avec de nouveaux joueurs à l'infirmerie : notamment Luke Burton. L'australien est sorti touché à l'épaule. Alexandre Nicoué souffre - lui - du poignet. La ligne de 3/4 biarrote est totalement décimée.

Après cette soirée, Biarritz reste 9e du classement mais désormais à 7 points du premier barragiste : Oyonnax. Les joueurs de l'Ain qui comptent un match en moins puisqu'ils reçoivent Montauban, ce dimanche, en clôture de cette 15e journée de Pro D2.