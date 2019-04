Rugby - Pro D2 : le Biarritz Olympique sur le chemin de l'espérance

Biarritz, France

Fini l'hibernation. Le printemps est arrivé et le BO s'est réveillé. Le Biarritz Olympique est désormais 8e de la Pro D2 à cinq points du premier barragiste. Comme métamorphosé depuis quelques semaines, Biarritz a remporté ses trois derniers matches de championnat à Béziers, face à Oyonnax et l'opposition face au voisin bayonnais. Du jamais-vu encore cette saison.

Ce vendredi soir, pour le compte de la 28e journée de Pro D2, le BO accueille Colomiers. Les joueurs de la banlieue toulousaine ne sont plus relégables grâce à deux succès consécutifs lors des deux dernières rencontres contre Carcassonne et Massy. Ils doivent absolument prendre des points pour valider au plus vite leur maintien. Une opposition entre deux équipes en confiance. Un match surtout à ne pas perdre pour Biarritz s'il veut faire parti des barragistes. Pour s'offrir une belle fin de saison et accrocher le Top 6, les Biarrots doivent réaliser un sans-faute lors des 240 prochaines minutes.

Les Biarrots lors de la conférence de presse d'avant-match © Radio France - Amaia Cazenave

Yohann Artru : "l'équation est simple on doit gagner trois fois en trois matches" Copier

Pour cette rencontre le staff du BO a procédé à cinq changements dans le XV de départ par rapport à l'équipe alignée à Bayonne la semaine dernière: Leatigaga, Nabou et Usarraga seront titulaires devant à la place de Synaeghel, Aliouat et Knight. Deux modifications dans la ligne de 3/4 : à l'aile Tawalo remplace Gimenez et à l'arrière Bouldoire est préféré à Ximun Lucu.