Rugby : le CA Brive reçoit le leader de Pro D2, Provence Rugby, "un bon test" pour les brivistes

Un vrai "bon test". Sasha Gué, le troisième ligne du CAB, a raison au moment de recevoir le leader Provence Rugby au Stadium ce jeudi (21 heures). Les Brivistes vont effectivement accueillir une équipe invaincue après trois journées de championnat de Pro D2, après leurs victoires contre Nevers, Dax et Agen.

Mais, attention aux conclusions hâtives. "C'est un gros morceau, mais comme le week-end dernier à Montauban, et la semaine prochaine à Valence" résume le manager Patrice Collazo. "S'ils sont à cette place, c'est qu'ils ont fait les efforts pour. Aix est une équipe avec de l'ambition et un effectif taillé pour jouer la qualif, qu'ils ont manqué de peu la semaine dernière. Mais la tâche ne sera pas plus compliquée que le week-end dernier."

Sachant, pour aller dans le sens du manager briviste, que les Provençaux ont reçu à deux reprises, quand les Brivistes, eux, se sont déplacés deux fois. Néanmoins, il ne faut pas galvaudés l'affrontement qui va arriver. "Aujourd'hui, tous les effectifs sont au complet, au taquet. Tout le monde veut prendre des points partout. Après, on sait que c'est un match à domicile, devant notre public."

Etre intraitable à la maison

C'est justement sur cela qu'insiste Sasha Gué. "On doit être intraitable à domicile, si on a les objectifs qu'on a. Ca passe par Aix qui viendra se tester contre sûrement un de ses concurrents, et qui voudra surtout que c'est eux les patrons." Ca passera par une partition parfaite, sans erreurs individuelles. Si contre Agen, la discipline était ciblée, à Montauban, ce sont des erreurs individuelles, notamment dans les sorties de camps qui ont causés la défaite. "On voulait avoir de la clarté dans notre jeu" expliquait Sasha Gué, "de la sérénité dans le groupe, qu'on s'éparpille pas, qu'on reste sur nos bases, avec une bonne communication entre tout le monde."

Ferté à l'aile, Warren-Vosayaco titulaire pour la première fois

Pour cela, Patrice Collazo et son staff a effectué quelques changements : Arthur Bonneval quitte les 23, il est remplacé par Mathis Ferté qui jouera pour la deuxième fois en pro à l'aile. "J'ai déjà joué l'an dernier contre Bordeaux, j'ai mes repères" assure le jeune champion U20. Sam Johnson, blessé la semaine dernière, réintègre le XV de départ.

Dans le pack d'avant, Retief Marais glisse en deuxième ligne et Rahboni Warren-Vosayaco sera titulaire en troisième ligne (numéro 8). Ross Moriarty, qui fait son retour, sera capitaine et glisse à l'aile.

