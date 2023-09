RUGBY - PRO D2 - Le CA Brive veut faire "échec et mat" face aux damiers de Valence-Romans

C'est une partie d'échec que va jouer ce mercredi le CA Brive. Les joueurs de Patrice Collazo se déplacent à Valence-Romans (19h30). Certes, les brivistes ont rempli leur mission en gagnant face à Aix, mais les Damiers sont plutôt en forme en ce début de saison. La preuve : seulement un petit point sépare les deux formations au classement de cette Pro D2.

Une équipe à ne pas prendre de haut, pour une formation coujoue qui à l'ambition de jouer les haut de tableau. "Valence en a passé beaucoup (de points, ndlr) à Biarritz, elle a bien reçue Colomiers , et ils ont battu deux prétendants au top 6" souligne Patrice Collazo, le manager briviste. "Malgré beaucoup de turnover, je les ai trouvé beaucoup performant face à Nevers. Entre leur premier match contre Montauban et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ils sont en plus sur une dynamique puisqu'ils étaient champions en Nationale. On sait où on met les pieds."

Obtenir une victoire à l'extérieur pour (re)lancer sa saison

Les drômois seront donc d'habiles adversaires dans leur stade Georges-Pompidou, Ils ont souvent gagné, et pour l'instant, ont même pris un point de bonus offensif contre Biarritz, défait 55 à 0. "Il va falloir aller chercher les petits détails pour l'emporter là-bas" prévient Benjamin Lefranc, jeune ailier titulaire ce mercredi soir. "On les attend dans le combat et il faudra l'être pour l'emporter", continue-t-il.

Une victoire qui serait très utile pour un Brive n'ayant pris qu'un point de bonus lors du premier match contre Agen. "C'est un match important qui va conditionner les matchs à venir" en convenait Tom Raffy, ouvreur titulaire ce mercredi soir, associé à Mathis Ferté. "Faut qu'on enchaîne deux victoires d'affilée pour arriver au second bloc avec de la confiance", mais pour cela, il faudra essayer d'encaisser moins d'essais, quatre sur chaque match. "Si en défense, on arrive pas à ne pas en encaisser, c'est sur que le score est lourd." La défense sera clé encore ce mercredi soir.

7 changements par rapport à l'équipe débutante face à Aix

Le staff a donc légèrement fait tourner pour ce match face à Valence. Si Léo Carbonneau et Wesley Douglas sont hors-groupe, Patrice Collazo a décidé de faire confiance à plusieurs jeunes : Mathis Ferté, homme à tout faire à Brive, est titulaire à la mêlée, associée pour la première fois au début d'un match avec Tom Raffy. Benjamin Lefranc retrouve une place de titulaire, comme lors du premier match contre Agen. Quant à Loan Lavergne, le jeune troisième ligne est remplaçant, sa première feuille de match en pro.