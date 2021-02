Rugby - Pro D2 : le nouveau visage du FCG pour la saison prochaine

Ce jeudi en conférence de presse au stade Lesdiguières à Grenoble, le président du FCG, Nicolas Cuynat, accompagné de Fabien Gengenbacher (nouvel entraîneur la saison prochaine) et David Dussert (directeur général) ont dévoilé le staff et les nouvelles recrues du FCG, actuellement en Pro D2.

On connaît désormais les contours du nouveau visage du FCG pour la saison 2021-2022. L'actuel entraîneur des rugbymen grenoblois, Stéphane Glas, est sur le départ. Il cède sa place à Fabien Gengenbacher, ancien arrière et capitaine du FCG. Ce jeudi matin en conférence de presse au stade Lesdiguières, le nouveau manager a annoncé le staff qui allait l'entourer la saison prochaine . Arnaud Héguy, ancien talonneur passé par le FCG entre 2014 et 2018, s'occupera des avants. Actuellement entraîneur au SA Mauléon en Fédérale 1, le Bayonnais âgé de 36 ans fait son retour en Isère.

Nicolas Cuynat, président du FCG, entouré de Fabien Gengenbacher, futur entraîneur du club (à droite sur la photo) et David Dussert, directeur général. © Radio France - Paul Tilliez

En revanche, pas de nom définitif du côté de l’entraîneur des lignes arrières. Même si le nom de Nicolas Nadau, actuel entraîneur du Biarritz Olympique en Pro D2, revient avec insistance, le président du FCG Nicolas Cuynat a préféré ne pas donner de nom, "par respect pour le club dans lequel il entraîne, qui se trouve dans la même division que nous".

Fabien Gengenbacher a également choisi de ne pas nommer d'entraîneur spécifique sur la défense pour la saison prochaine : "Je considère que mes coachs principaux doivent travailler à la fois sur le plan offensif et défensif. Si on travaille spécifiquement d'un côté ou de l'autre, ça peut être clivant dans le fonctionnement et on peut passer à côté de certains détails importants."

Des nouvelles recrues pour la saison 2021-2022

Certains noms sont confirmés, comme Romain Barthélémy, l'ouvreur/centre castrais, ou encore Logovi’i Mulipola, le pilier samoan de Newcastle, qui rejoignent le FCG. Fabien Gengenbacher a annoncé une troisième recrue : Thomas Fortunel, le demi d'ouverture de Castres, signe à Grenoble pour deux saisons. Des arrivées au poste de numéro 10 qui ne font pas les affaires d'Enzo Selponi, qui se dirige petit à petit vers la sortie.

Du côté des prolongations de contrats, José Madeira signe pour deux saisons supplémentaires, tout comme Jérôme Rey et Jean-Charles Orioli, joker médical fraîchement arrivé en Isère et très convaincant depuis ses débuts avec le FCG. Concernant la construction de son équipe, Fabien Gengenbacher confirme qu'il a encore du pain sur la planche : "Une quinzaine de joueurs sont en fin de contrat, notamment en deuxième ligne, au centre et également au poste de pilier gauche. Les discussions débuteront dès la semaine prochaine."

Place aux jeunes

En plus de la prolongation de contrat du jeune portugais José Madeira, le FCG renouvelle sa confiance à ses joueurs issus du centre de formation : Florian Zupan (demi de mêlée) et Zack Gauthier (pilier gauche) signent leurs deux premiers contrats espoirs professionnels.

Sur le plan sportif, le président du club Nicolas Cuynat a rappelé que le groupe espère toujours accrocher le wagon du top 6 en fin de saison, synonyme de places qualificatives pour les phases finales du championnat. Pour l'instant, le FCG est à la 9e place du classement de la Pro D2.