Rugby - Pro D2 : le RC Vannes s'offre le leader à domicile

Vannes, France

La Rabine a tremblé et La Rabine a gagné. Ce vendredi 1er novembre, les joueurs de rugby du RC Vannes ont décroché une victoire bien méritée face au leader du championnat de Pro D2, Grenoble. Les Vannetais se sont imposés 27 à 12 sur leur pelouse au terme d'un match très arrosé mais maîtrisé.

Les Bretons ont impressionné leurs adversaires dès la première mi-temps en marquant deux essais. Dans le même temps, les Grenoblois ont écopé de deux cartons jaunes. Au retour des vestiaires les hommes du RCV ont su résister à la pression grenobloise, empêchant les Isérois de remporter leur quatrième match d'affilée.

On a eu plus de réussite et peu de maladresses.

"Un match c'est toujours un épiphénomène. La réalité c'est que Grenoble sera devant nous à la fin du championnat. On avait mieux anticipé les conditions météorologiques. On a eu plus de réussite et peu de maladresses. De leur côté ils ont raté un voire deux essais," souligne l'entraîneur Jean-Noël Spitzer. "On a su faire preuve de maîtrise et de maturité. Grenoble c'est une grosse écurie et c'est important d'avoir fait ce match là. C'est un match référence désormais, le genre de match qui construit une équipe," réagit de son côté l'arrière du RCV Pierre Popelin.

Après cette défaite, Grenoble, toujours leader voit Oyonnax revenir à un point. Les joueurs Oyomen ont battu Montauban 29 à 13. De son côté Vannes gagne une place et remonte à la 10e place du classement de Pro D2.