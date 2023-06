Rugby - Pro D2 : le Stade Montois a repris l'entraînement

Les premières blagues, les premiers efforts, les premières chaleurs à gérer. La saison 2023/2024 du Stade Montois Rugby est lancée ! Les joueurs de Patrick Milhet ont retrouvé les terrains de la plaine des sports de Mont de Marsan ce mardi après cinq semaines de vacances. Nécessaire pour se régénérer mentalement et physiquement.

Lors de cette première séance de près d'une heure, les joueurs ont enchaîné quelques courses avant un jeu ludique, sans contact, pour faire monter à nouveau le cardio. "C'est une reprise en douceur, ça fait quand même cinq semaines de coupure" concède Nicolas Garrault.

Huit semaines de préparation

Même si les montois ont dû suivre un plan d'entretien physique, "on a fait quelques excès pendant les vacances, on a tous bien profité" avoue le deuxième ligne, sourire en coin. "A mon avis, il y a quelques trucs à éliminer. Je n'ai pas trop fait attention au poids des mecs. Je ne sais pas qui a trop pris mais on va vite perdre."

Contrairement à l'an dernier avec une défaite lors de l'access match contre Perpignan à la mi juin, le Stade Montois a pu bénéficier d'une pause plus longue. "On a le temps de préparer les organismes à faire monter l'énergie petit à petit pour être prêt lors de la première journée" explique le manager Patrick Milhet. "Ce qu'on ne maitrise pas, ça va être la qualité de nos terrains sur la plaine des jeux et s'il y aura canicule ou pas."

"Content de revenir" - Nicolas Garrault

Les premières gouttes de sueur n'ont pas empêché que la bonne humeur règne avec vingtaine de joueurs présents pour la reprise. "Ça fait du bien de revenir au club, de revoir tout le monde, de s'entraîner dans la bonne humeur et rattaquer" rajoute Nicolas Garrault. "C'est la saison qui commence. On a tous hâte de recommencer. On est content de revenir."

Parmi les absents lors de cette reprise, les internationaux (Alvès, Bento, Gajion) en préparation pour la Coupe du monde avec leurs sélections et les premières recrues (Fernandez, Viallard, Massé, Dufour) qui n'arriveront que la semaine prochaine lors du stage à Loudenvielle.

Le championnat de Pro D2 reprendra le 18 août après huit semaines de préparation pour le Stade Montois, dont un premier derby contre l'US Dax le 4 août. Les Dacquois reprendront l'entraînement samedi avec trois jours d'avance à cause du passage du Tour de France.