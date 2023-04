Rugby - Pro D2 : le Stade Montois assure à Soyaux Angoulême

La victoire, c'est bien le seul point que retiendra Mont de Marsan de ce déplacement à Soyaux Angoulême lors de la 29e et avant-dernière journée de Pro D2. Un match que les landais avaient largement en main jusqu'à la 50e minute avec trois essais marqués par Kaminieli Rasaku (10e), Jean-Luc Innocente (36e) et Christophe Loustalot (46e). Puis, les charentais ont enflammé le match avec du désordre et deux essais en dix minutes de Maxime Laforgue (55e) et Gautier Gibouin (65e).

Naituvi pose la clim' à Chanzy

Les Montois jouent à l'envers, sont battus dans le combat, mais l'interception de Wame Naituvi (67e) vient doucher les espoirs angoumoisins. Le doublé de Maxime Laforgue (74e) empêche Mont de Marsan d'espérer décrocher un point de bonus offensif qui aurait été bienvenu dans une course aux phases finales très serrée.

Mont de Marsan conserve la troisième place de Pro D2 avec seulement 1 point d'avance sur Vannes (4e) et Nevers (5e), et 4 points sur Agen (6e). Les Montois derrière Grenoble (2e) en passe de s'imposer à Biarritz.