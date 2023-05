Rugby - Pro D2 : le Stade Montois éliminé à Grenoble en demi-finale

Difficile d'espérer se qualifier pour une finale de Pro D2 lorsqu'une équipe encaisse cinq essais en demi-finale. C'est l'amère expérience à laquelle a goûté Mont de Marsan à Grenoble avec une défaite (36-29) au terme d'un match à neuf essais et plus de 60 points marqués.

Pourtant, le Stade Montois démarre parfaitement la rencontre avec deux essais de Naituvi (1e, 15e) et un avantage de douze points après un quart d'heure. Grenoble met son jeu en place progressivement et fait craquer les landais par deux fois dans les dix dernières minutes de la première période avec deux essais de Qadiri (32e) et Goginava (40+3e). Un deuxième essai isérois qui entraîne deux cartons jaune contre Ramototabua et Curie dans le temps additionnel.

Les landais punis par l'indiscipline

En double infériorité numérique au retour des vestiaires, les landais craquent d'entrée sur un essai Farnoux (45e) avec l'utilisation de la largeur. Vient alors un moment de folie avec trois essais en dix minutes, deux côté montois avec Even (52e) et Rasaku (62e) et un pour le grenoblois Orioli (56e). Les isérois enfonceront le clou avec un cinquième essai de Fusier (69e).

Un match à l'image de la saison du Stade Montois, marquée par une inconstance chronique, qui ne pouvait espérer mieux sans livrer un match plein. Et qui ne l'aura pas livré lors d'une demi-finale face à un Grenoble plein de maitrise.

Grenoble affrontera Oyonnax en finale de Pro D2 samedi prochain (21h05) à Toulouse pour une place en Top 14. L'élimination de Mont de Marsan marque aussi le retour du derby landais en Pro D2 avec la montée validée de l'US Dax !