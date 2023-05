Rugby - Pro D2 : le Stade Montois qualifié pour les demi-finales après sa victoire contre Agen

Le Stade Montois a pris sa revanche ! Battus deux fois par Agen en saison régulière, les landais s'imposent face au rival historique lot-et-garonnais (37-24) et valident leur ticket pour les demi-finales de Pro D2. Avec trois essais marqués à la pause, Mont de Marsan a contenu la réaction agenaise au retour des vestiaires avant de (presque) maitriser.

ⓘ Publicité

L'odeur des phases finales a flotté sur le stade Guy et André Boniface lors du premier quart d'heure où, sous la pluie, Agen prend les devants grâce à une pénalité de Jantjies (12e, 0-3) suite à une faute de Jean Luc Innocente (11e) sanctionnée d'un carton jaune. Avant que les montois ne se débloquent.

Deux essais juste avant la mi-temps

En difficulté sur les mêlées, ce sont pourtant les avants landais qui sonnent la révolte. Une touche bien captée par Yann Bréthous, une fixation au sol et Max Curie prend le ballon pour aplatir le premier essai du match (20e, 7-3) transformé par Yoann Laousse Azpiazu qui ajoute une pénalité à cinq minutes de la mi-temps (36e, 10-3).

Mont de Marsan insiste et fait craquer Agen. Décalé en bout de ligne, Kaminieli Rasaku est plaqué trop haut par Joseph au moment de plonger dans l'en-but. Carton jaune contre l'agenais et essai de pénalité pour le Stade Montois (39e, 17-3). Qui marquera ensuite un magnifique essai de trois-quarts par Jules Even suite à une récupération de balle sur les 40 mètres landais (40e, 24-3).

Le sursaut agenais

Si Agen réagit au retour des vestiaires avec un essai de Tolot transformé par Jantjies (48e, 24-10), Mont de Marsan n'est pas plus inquiété au cours d'une seconde période plutôt maitrisée. Une maitrise validée par un drop de Willie Du Plessis (57e) et une pénalité de Yoann Laousse Azpiazu (61e) pour prendre vingt point d'avance (30-10).

Mais les Montois sont incorrigibles et se relâchent avec deux essais encaissés dans les dernières minutes de Buttin (78e) et Idjellidaine (79e) transformés par Dayral. Agen revient à seulement six longueurs (30-24). Avant un essai en interception de Rasaku dans le temps additionnel, pour tuer le match, transformé par Du Plessis (37-24).

Demi-finale à Grenoble

Le Stade Montois se qualifie pour les demi-finales et se déplacera à Grenoble, deuxième de la saison régulière. Il rejoint Vannes, vainqueur de son barrage à Nevers (17-20), qui devra batailler à Oyonnax, large vainqueur de la saison régulière.

Oyonnax (1er) - Vannes (5e), samedi 20 mai (15h)

Grenoble (2e) - Mont de Marsan (3e), samedi 20 mai (21h)

Les vainqueurs des deux demi-finales s'affronteront en finale de Pro D2, le samedi 27 mai (21h) au stade Ernest Wallon de Toulouse. Le gagnant de cette finale sera promu en Top 14, alors que le perdant aura une seconde chance face au 13e de Top 14.