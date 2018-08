Les jaunes et noirs sont passés tout près d'un exploit à Bayonne pour leur premier déplacement de la saison. L'Aviron a marqué un essai transformé dans les dernières secondes du match pour égaliser 28-28.

Bayonne, France

Les rugbymen du Stade Montois peuvent avoir des regrets. Ils ramènent dimanche un match nul de Bayonne dans un stade Jean Dauger rempli comme un œuf, pour la dernière affiche de la deuxième journée de Pro D2. Les joueurs de l'Aviron ont réussi à marquer un essai transformé après la sirène pour revenir à 28-28. Pourtant, les jaunes et noirs ont montré un très beau visage pendant toute la durée de la rencontre.

Devant à la pause

Les Bayonnais sont les premiers à marquer un essai grâce à Torsten van Jaarsveld (19e). Mont-de-Marsan répond de la meilleur des façons en inscrivant deux essais consécutifs (36e et 38e) juste avant la mi-temps.

🏉A la pause, le Stade Montois mène 18 à 10 à Bayonne !! 👍Merci au réalisme de l'ouvreur Danre Gerber auteur de deux essais en fin de première mi-temps, dont un transformé #Rugby#PROD2#FBsportpic.twitter.com/smgadisc3V — France Bleu Gascogne (@Bleu_Gascogne) August 26, 2018

Les Bayonnais reviennent du vestiaire remotivés et portés par leur public. Le troisième ligne Pieter-Jan van Lill aplatit et permet à son équipe de recoller au score. Mais le Stade Montois ne veut pas laisser filer ce derby basco-landais. Le trois-quart centre de Mont-de-Marsan, Nacani Wakaya, s'offre un magnifique essai entre les poteaux parti des 22 mètres joué à la main (71e). Le demi d'ouverture Yoann Laousse Azpiazu réussit la transformation et le Stade Montois est quelques minutes d'un exploit.

Mais l'Aviron parvient à tirer profit d'une pénal-touche pour inscrire le sixième essai de la rencontre. Evrard Dion Oulai parvient à tromper la défense montoise réunie sur sa ligne d'en-but et aplatit après le retentissement de la sirène. Le demi d'ouverture bayonnais, Willie du Plessis, conclut et offre sur le fil le match nul à l'Aviron. Le Stade Montois se contentera de deux points et se retrouve troisième au classement de Pro D2.