Rugby - Pro D2 : le Stade Montois s'incline à Agen après vingt dernières minutes calamiteuses

Une heure de jeu... et puis plus rien. Ces vingt dernières minutes en terres agenaises laisseront quelques maux de tête à Mont de Marsan. Alors qu'ils étaient devant au score (19-13 après l'essai transformé de Jules Even à la 52e minute), les Montois ont sombré avec cinq essais transformés encaissés et un bonus offensif pour le SUA. Une fin de match qui gâche le travail des landais pendant l'heure de jeu précédente dans ce choc de haut de tableau de Pro D2.

