Rugby - Pro D2 : le VRDR à la recherche d'un pilier droit pour la suite de la saison

Jemal Shatirishvili n'aura pas joué une seule minute avec le maillot du VRDR en Pro D2. Ce pilier âgé de 24 ans, arrivé de Nice à l'inter-saison ne fait plus parti de l'effectif du club drômois. Les dirigeants du club drômois ont annoncé ce jeudi via un communiqué de presse qu'ils mettaient un terme au contrat du pilier Géorgien, d'un commun accord, et pour raisons personnelles. Le staff des Damiers est donc à la recherche d'un nouveau joueur pour épauler Kevin Goze et Gareth Milasinovich au poste de pilier droit. Plusieurs pistes sont à l'étude.

