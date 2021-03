Pro D2 : le VRDR à Mont-de-Marsan pour conserver un espoir de maintien

Le match de la dernière chance pour garder un petit espoir de maintien

Une victoire et le VRDR se relance dans la course au maintien, une défaite et la relégation en Nationale tendra les bras aux Damiers. Les enjeux ont le mérite d'être clair avant ce déplacement dans les Landes, chez un concurrent direct au maintien. Mont-de-Marsan occupe actuellement la 14e place du classement avec huit points d'avance sur Valence-Romans nouvelle lanterne rouge du championnat après sa défaite vendredi dernier à Colomiers et la victoire de Soyaux-Angoulême contre Béziers.

Le retour d'Alexis Armary capitaine et leader de la touche

Pour ce match crucial, Johann Authier peut compter sur le retour de son capitaine et troisième ligne Alexis Armary absent ces dernières semaines à cause du Coronavirus. Une bonne nouvelle pour les drômois qui ont souffert en touche la semaine dernière face à Colomiers. En revanche, Julien Royer, blessé, a été contraint de déclarer forfait, il est remplacé par Ionel Badiu de retour de sélection après avoir disputé deux rencontres internationales sous le maillot de la Roumanie.

Mont-de-Marsan / VRDR en direct sur France Bleu Drôme Ardèche à partir de 20h50 ce jeudi soir.

Le XV du VRDR contre Mont-de-Marsan - VRDR