Rugby-Pro D2 : le VRDR change tout ou presque pour son déplacement à Nevers

Quatre jeunes issus du centre de formation dans le groupe pour Nevers

Ce sera le baptême du feu ce jeudi soir à Nevers pour quatre jeunes joueurs issus du centre de formation du club drômois. Mathis Roume, 21 ans, pilier droit et Clément Doucet, demi d'ouverture de 22 ans, vont débuter la rencontre et faire leur grand début chez les professionnels. Marco Sanchez, trois-quart centre de 20 ans et Adrien Roux, 3e ligne de 20 ans font aussi parti de ce déplacement dans la Nièvre. Le travail de formation du club est en train de porter ses fruits, "c'est dans la logique des choses" explique Fabien Fortassin le manager des Damiers. "Ces jeunes intègrent le groupe parcequ'ils le méritent, ce n'est pas une récompense, ils ont travaillé et fait beaucoup d'efforts pour en arriver là".

11 changements dans le XV de départ

C'est une rotation logique et qui était attendue après les trois premières rencontres de la saison et à quelques jours de la réception de Brive au stade Pompidou ( mercredi 13 septembre à 19h30 ). Plusieurs cadres ont été laissés au repos, ce qui va permettre à certains d'avoir du temps de jeu et peut-être de gagner une place pour le prochain match à domicile. Le VRDR s'apprête en tout cas à affronter un gros morceau du championnat, un des favoris pour l'accession en Top 14, 4e la saison dernière en Pro D2 et battu en barrages par Vannes.

NEVERS - VRDR en DIRECT sur FBDA à partir de 19h30