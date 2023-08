Rugby-Pro D2 : le VRDR face à Colomiers pour confirmer l'exploit de Biarritz

Le VRDR derrière son capitaine Eloi Massot pour enchaîner face à Colomiers

Une semaine après l'exploit réalisé contre Biarritz, l'euphorie est retombée dans les rangs de l'équipe drômoise qui s'est concentrée cette semaine sur la préparation de ce second rendez-vous à domicile contre Colomiers. Une rencontre qui s'annonce et qui sera plus difficille à négocier pour les hommes de Fabien Fortassin car désormais les adversaires de Valence-Romans sont prévenus. Battus à Biarritz lors de la 1ère journée de championnat, les columérins ont remporté également leur premier match à domicile vendredi dernier face à Grenoble sur le score de 27 à 19. Une équipe de Colomiers dans laquelle on retrouve deux anciens joueurs du VRDR, le talonneur Thomas Larrieu et le demi d'ouverture Maxime Javaux.

ⓘ Publicité

Quatre changements dans le XV de départ du VRDR

Fabien Fortassin a procédé à quelques petites retouches dans l'équipe qui débutera la rencontre ce vendredi soir, essentiellement du côté des lignes arrières. Thomas Lhusero à la mêlée, Isaac Te Tamaki au centre et Gauthier Minguillon à l'arrière vont connaître leur première titularisation, ainsi qu'Eloi Massot au poste de 3e ligne aile. L'ex biterrois sera le capitaine des Damiers en l'absence d'Axel Bruchet qui éprouve le besoin de souffler un peu après deux premières prestations abouties. Ben Neiceru, Georges Worth et Jonathan Quinnez, légèrement blessés, sont absents mais ils devraient très vite être à nouveau à disposition du manager drômois. On note aussi le retour sur le banc des remplacants de Florian Goumat, qui a purgé ses matches de suspension après un carton rouge reçu en fin de saison dernière à Tarbes. Loan Real, ancien 3e ligne de Tarbes, fait lui aussi sa 1ère apparition dans le groupe.

VRDR - Colomiers à vivre en DIRECT sur FBDA ce vendredi à partir de 19h15