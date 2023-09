Rugby-Pro D2 : le VRDR retrouve ses cadres pour défier l'ogre briviste

C'est une des plus belles affiches de la saison qui est proposée aux supporters du VRDR ce mercredi soir au stade Pompidou. Le CA Brive avec ses 17 millions d'euros de budget ( deux fois supérieur à celui du VRDR ) se présente avec l'étiquette de favori et d'équipe à battre dans ce championnat. Une source de motivation supplémentaire pour les Damiers qui veulent rester invaincu à domicile et poursuivre sur la lancée des deux victoires obtenues contre Biarritz et Colomiers.

Le retour des cadres dans le XV de départ

Après le turn over attendu à Nevers, Fabien Fortassin a rappelé plusieurs de ses cadres laissés au repos la semaine dernière pour préparer au mieux la réception de l'équipe corrézienne. On note tout de même quelques absences côté drômois, notamment celle du 2e ligne Darell Dyer victime d'une commotion en fin de match face à Colomiers. Cyril Deligny, Sven Girlando, Loan Réal, Gauthier Minguillon sont également indisponibles pour cette rencontre face à Brive.