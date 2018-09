Dans les rues, les cafés, sur les réseaux sociaux, on ne parle quasiment que de cela. Ce derby basque qui alimente les passions. Mais à Aguiléra comme à Jean-Dauger on tente de rester concentrés sur le prochain match, celui de la 5e journée de Pro D2, celui d'avant qui vaut autant de points qu'un Biarritz/Bayonne. Des rencontres qui ne seront pas des promenades de santé pour l'Aviron Bayonnais face au solide promu qu'est Provence Rugby, comme pour le BO à Colomiers, chez un concurrent pour les phases finales.

Bayonne veut devenir invincible à domicile

Le derby ? Les Bayonnais affirment qu'ils n'en parlent pas et ne s'en soucient pas encore. On sent malgré tout qu'il n'est pas très loin dans les têtes. Mais l'Aviron veut avant tout attaquer ce 2e bloc au mieux, surtout à domicile. Après un bon début de championnat, malgré la frustration de quelques points laissés en route, l'ambition gagne les ciels et blancs.

Leur premier objectif est de rester invaincus à domicile. Et ça commence par une victoire face à un promu aixois (3e) qui surprend en ce début de championnat. Les hommes de Yannick Bru, qui ne sont pas partis en vacances mais ont travaillé physiquement et techniquement, en particulier en mêlée, veulent également valider leurs efforts à l'entraînement. Des ambitions servies par de nombreux retours dans le groupe (Antoine Battut, Armandt Koster, Guillaume Ducat, Grégory Arganèse, Romain Barthélémy, Julien Jané) et une infirmerie qui se vide.

Provence Rugby : 1. Thomas Vernet, 2. Valentin Carrat, 3. Léandro Assi - 4. Jérôme Mondoulet, 5. Maxime Santoni - 6. Grégory Annetta, 7. Joseph Edwards, 8. Charles Malet - 9. Adrien Bau, 10. Nicolas Bézy - 11. Thibaut Zambelli, 12. Keziah Giordano, 13. Charles Brousse, 14. Eddy Labarthe - 15. Florent Massip

Remplaçants : 16. Théo Beziat, 17. Yann Resseguier, 18. Seremaia Burotu, 19. Poutasi Luafutu, 20. Clément Darbo, 21. Eroni Narumasa, 22. Lachlan Munro, 23. Mohamed Loukia

Enfin une victoire à l'extérieur pour le BO?

Le Biarritz Olympique est à la recherche d'un succès à l'extérieur depuis 7 mois. Depuis le 16 février 2018 est une écrasante victoire dans la brume de Narbonne (24-56). Le BO aurait bien pu stopper cette spirale négative à Montauban mais pour son seul déplacement depuis le début de cette saison, mais il a échoué d'un point, un petit point. Conséquence, cette série de 6 matches sans victoire à l'extérieur est toujours en cours.

Pour ce deuxième déplacement de la saison en banlieue toulousaine, le staff du BO a décider de procéder à une large revue d'effectif, peut être aussi pour mieux préparer le derby... au total il y aura 8 changements dans le XV de départ par rapport à l'équipe qui avait débuté à domicile face à Bourg-en-Bresse lors du dernier match du bloc précédent. A noter les premières titularisations d'Anga'aelangi au poste de talonneur et de Cama en deuxième ligne. Maxime Lucu et Burton formeront la charnière.

En face d'eux, les Biarrots trouveront une équipe de Colomiers revancharde et sans doute frustrée après un premier bloc très décevant, au regard de ses ambitions. Les Columérins sont pour l'instant quatorzièmes du championnat. Ils restent sur trois défaites de rang dont une déjà à domicile, contre Oyonnax.

Bayonne/Provence Rugby et Colomiers/Biarritz deux rencontres à vivre en direct sur France Bleu Pays Basque. Soirée rugby ce vendredi dès 19h30.

