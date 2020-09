Rugby, Pro D2, Mont-de-Marsan...et une cinquième à la santé de Vannes

Seul essai du match pour les bretons dans une partie bien morose. Le Stade montois prend le bonus défensif, piètre compensation.

Et de cinq. Cinquième défaite consécutive des montois devant les morbihannais. Le chat noir est vivant. 19-15 au final. Un seul essai. Breton. Par Kevin Burgaud, le centre, qui récupère un ballon suite à une touche à la 10è minute. Essai casquette, jeu à zéro passe et porte ouverte dans la défense montoise. La suite, le reste…un match qui n’a jamais vraiment démarré avec beaucoup de pénalités de part et d’autre. Des montois bons en conquête mais sans réalisme, sans lfuidité, sans invention et sans rapidité. Le tout perturbé par la pluie et par un arbitrage parfois peu lisible. Naituvi, l’ailier gascon, prend un carton rouge à la 28è pour plaquage à l’épaule. Rien à redire. Dura lex sed lex. Aux citrons on s’ennuie. Les fautes de mains montoises altèrent le jeu qui ne s’emballe jamais. A la 58è, grâce à Laousse- Azpiazu, arrière et buteur landais, inspiré, les locaux prennent la mène. C’est de courte durée. En dépit de l’implication de Goneva, Cedaro, Desaubies, Durand et surtout Garrault, les meilleurs montois sur le pré, les hommes de Patrick Milet s’inclinent devant le réalisme bigouden.Unenovuelle fois.Une fois de trop. Première défaite à domcicile des montois. Pour le deuxième prestation de la saison. Il va falloir mettre de l'ordre dans la maison gasconne.

Christophe David, l"énergie d'un capitaine © Maxppp - MICHEL CLEMENTZ

Prochain match, samedi 26 septembre le Stade Montois sort à Colomiers. Ce sera en direct sur France Bleu Gascogne. Les haut- garonnais qui sont allés s’imposer à Aurillac. Après trois journées, au classement, Mont- de- Marsan est 8è, mais compte une rencontre en retard, la sortie à Perpignan, qui sera jouée le samedi 3 octobre.