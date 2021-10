Rugby Pro D2, Mont-de-Marsan massacre Rouen

Les gascons au coup d’envoi étaient 3è en raison de la victoire de Colomiers et du bonus défensif de Bayonne acquis jeudi soir en match avancé.

Les normands sont 10è à 10 points en entant dans Boniface. Avec quelques envies d'espérer. Les montois pour se remettre dans le bon sens après leurs lourde défaite à Oyonnax. Le premier bloc est oublié. 23 points sur 25 possibles, 5 victoires, une moyenne de 40 points, c'est fort, c'est le passé… ce qui et pris n’est plus à prendre. il faut réécrire. L’objectif désormais est de rester au chaud dans le haut du classement. Il va donc être nécessaire, après la forte secousse d’Oyonnax, de se remettre en route et châtier le normand dès ce soir. Rouen qui débarque est certes vieille histoire ovale centenaire mais sous sa forme actuelle, le RNR est né en 2009. Dix ans plus tard les normands accèdent à la Pro D2. L’envie est de s’implanter pour devenir le fer de lance du rugby dans une région assez pauvre en matière ovale. L’équipe est dirigée par l’auvergnat depuis peu par Nicolas Godignon, ancien 3è ligne de Clermont, Brive et Oyonnax. Ensuite devenu entraineur voyageur à Tulle, Pau ou Brive. C’est seulement cette année que le natif de Moulins a pris en charge le destin de Rouen. En association avec Serge Betsen, l’ancienne montagne de Biarritz et des London Wasps aux 63 sélections en bleu. L’effectif normand est essentiellement constitué, lui, de vieux habitués de la Pro D 2 et de la Fédérale autour d’une ribambelle de de gamins formés au club. A noter la présence de John Charles Astle, le rugueux 2è ligne springbok passé par le Stade Montois en 2016.

Trois normands pour un montois, ça ne le fait pas © Maxppp - PHOTOPQR/SUD OUEST/MAXPPP

Une rouste, un carnage, un concassage

A vaincre sans péril il est dit que l’on triomphe sans gloire. Si l’adage est vrai l’impression est fausse pourtant. Car les montois ont eu à faire avec une détermination opiniâtre des normands qui ont défendu autant qu’ils ont eu de souffle. Oui mais voilà après la gifle d’Oyonnax les hommes de Milhet ont voulu montrer que chez eux c’était terre imprenable. Si l’on excepte des parasites dans les ballons portés stigmatisés aussitôt par les cadres montois tout a fonctionné. 7 essais ! Par le capitaine exemplaire William Wavrin, puis par Pierre Sayerse, ailier remuant, sur combinaison collective de haut vol. Puis par Léo Coly, parti au bord du ruck, le malin demi de mêlée. Puis par Kiki Loustalot, qui vient de le remplacer, sur une autre belle progression de groupe. Et enfin par Lucas Mensa, centre argentin virevoltant. Ajoutons à cela deux essais de pénalisation sifflés justement et qui en disent long sur le supplice qu’a fait subir le pack montois à son homologue rouennais dans les mêlés fermées. Le message est clair. Boniface est forteresse. Les montois chassent en meute. A entendeurs, salut.

Au classement Mont-de Marsan récupère la première place abandonnée seulement vingt-quatre heures après le match avancé de jeudi soir et la victoire alors de Colomiers sur Bayonne. Les montois la semaine prochaine sortiront à Montauban.